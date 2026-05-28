selección española femenina

Aitana Bonmatí regresa a una convocatoria de la selección

La presencia de Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona recuperada de su grave lesión, es la principal novedad en la convocatoria de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, para los encuentros de clasificación mundialista contra Inglaterra e Islandia.

EFE

Madrid |

Aitana Bonmatí regresa a una convocatoria de la selección
Aitana Bonmatí regresa a una convocatoria de la selección | Getty

La actual Balón de Oro, que ya ha reaparecido con el conjunto azulgrana (el pasado 3 de mayo), ha tenido que superar una fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo que sufrió en un entrenamiento en Las Rozas con el equipo nacional el pasado noviembre. Asimismo, destaca la presencia de la rojiblanca Andrea Medina, una habitual de las selecciones inferiores que se estrena en una citación con el equipo nacional absoluto como premio a su buena temporada. Respecto a la pasada lista de convocadas, se caen de la misma Aiara Agirrezabala (Real Sociedad) y Clara Pinedo (Athletic).

También es la primera convocatoria de jugadoras clave como Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle desde que se conoció su salida del Barcelona. La base de la lista, anunciada por la exinternacional Virginia Torrecilla, es la habitual en la etapa de Sonia Bermúdez para el momento clave en esta fase de clasificación mundialista, ya que para obtener el billete directo para Brasil 2027 la selección española necesita vencer a Inglaterra y a Islandia. España es segunda del grupo A3 de esta fase de clasificación con nueve puntos, tres menos que Inglaterra, con la que perdió el 14 de abril de 2025 en Wembley con un tempranero tanto de Lauren Hemp. La lista de convocadas es al siguiente:

Guardametas: Cata Coll (Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic) y Misa Rodríguez (Real Madrid)

Defensas: Laia Codina (Arsenal/ING), María Méndez, Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle (Barcelona), Olga Carmona (PSG/FRA), Jana Fernández (London City/ING), Andrea Medina (Atlético de Madrid).

Mediocampistas: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Aitana Bonmatí (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal/ING), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

Delanteras: Athenea del Castillo, Eva Navarro (Real Madrid), Claudia Pina, Salma Paralluelo, Vicky López (Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich/GER), Esther González (Gotham/USA) y Lucía Corrales (London City/ING).

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