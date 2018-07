Pedro: "La noticia de De Gea no nos va a desestabilizar"

Pedro, uno de los veteranos de la selección española, ha comparecido en rueda de prensa a pocos días del debut de España en la Eurocopa 2016 ante la República Checa y, a pesar de que el encuentro ha estado presente en su comparecencia, el tema estrella ha sido el de David de Gea. "David está tranquilo cuando hablamos con él. No creo que lo que haya sucedido cambie la decisión de Del Bosque", dijo.

Cada vez queda menos para el debut de España en la Eurocopa de Francia 2016, y cada vez es más importante aparte del físico la preparación mental que se lleve de cara al duelo contra la República Checa. Pedro, uno de los veteranos de la selección de Vicente del Bosque, se ha dejado ver por rueda de prensa y ha dejado claro que todo lo sucedido con David de Gea y las últimas noticias sobre él "no afectarán" a la dinámica del combinado nacional.

"No nos afectará. Sabemos lo que pasó. Hemos entrenado muy bien y sólo pensamos en la República Checa. De Gea está tranquilo cuando hablamos con él y no es algo que nos vaya a desestabilizar. Tiene la cabeza fría. No creo que Del Bosque vaya a estar influenciado por esto en su decisión sobre la portería", dijo el canario.

Pedro sabe que ahora lo importante es la República Checa: "Se han preparado muchas cosas por todo lo que puedan hacer. Será un partido físico y además se juega a las tres, algo que cambia mucho todo. Hay que comer antes y demás, pero nos adaptaremos bien".

El jugador del Chelsea ve al equipo listo para lograr algo grande: "Las sensaciones me recuerdan a las de hace cuatro años. Tenemos muchas ganas de empezar, llegamos en buen estado de forma y estamos concentrados".

Para terminar, el internacional opinó sobre el partido inaugural entre Francia y Rumanía: "Francia es una de las favoritas. No me sorprende lo que hizo Payet, le conozco del West Ham".