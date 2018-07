Cristiano Ronaldo: "Estoy más cerca de mi sueño, ganar la Eurocopa"

De madrugada, tras eliminar a Polonia después de un intenso partido que tuvo que decidirse en la tanda de penaltis, el capitán portugués se mostró satisfecho y lanzó mensajes a los que no creyeron en las posibilidades del conjunto que dirige Fernando Santos. "Se tendrían que callar los que no dieron nada por nosotros, porque ya estamos en semifinales y, a partir de ahora, todo es posible", dijo.

Ronaldo desveló que, pese a la cantidad de títulos que acumula, su gran sueño es ser campeón con su selección. "No me falta nada en mi carrera y esto para mí es un sueño. No escondo que desde pequeño he soñado con ganar un título con mi selección y ahora estamos más cerca", dijo.

Cristiano tan sólo ha marcado en un partido, dos goles ante Hungría, y está tan sólo a uno de igualar la plusmarca de Michel Platini, pero no se muestra decepcionado por una actuación individual que no está respondiendo a las expectativas.

"Siempre doy lo mejor. No marqué pero el objetivo no era el récord. El objetivo era clasificarnos y hay felicitar a todo el equipo y al entrenador, porque merecimos la victoria", señaló.

A falta de goles, la selección portuguesa ensalza la labor como capitán de Cristiano Ronaldo, empezando por el propio entrenador, Fernando Santos. "Mucha gente se fija si Ronaldo marca o no, pero hace un gran trabajo para el equipo. Es nuestro capitán y es muy importante para el equipo", dijo el técnico que aseguró que, aunque no le gusta hablar de sus jugadores de forma individual, sí quiso hacer una mención especial con Cristiano y con Pepe, éste por el gran trabajo defensivo que hizo.

Nani, uno de los más destacados contra Polonia, también habla de la faceta como capitán de Ronaldo. "Es un jugador muy importante para el equipo, de talla mundial y puede decidir partidos. A nosotros nos ayuda como capitán", destacó.

Tras jugar anoche en el Velodrome de Marsella, Portugal regresa esta mañana a los entrenamientos en su concentración en el centro nacional de rugby de Marcoussis.

Esta noche conocerá su rival para la semifinal del próximo 6 de julio en Lyon, que saldrá del encuentro que disputan en Lille Gales y Bélgica.