Edu Pidal, sobre la bunkerización de los deportistas: "Es vivir de espaldas a la gente"

Madrugo para hablarte de Mourinho. El asunto es que ayer habló de la sobrexposición de los entrenadores de fútbol, que tienen que dar hasta seis ruedas de prensa a la semana, una antes y una después de cada partido. Un partido cada fin de semana y otro en medio, de Champions o de Liga, como el de esta noche en Elche.

Esta versión pacífica de Mourinho ante los medios, muy futbolero en sus explicaciones y evitando el conflicto frontal, aunque deje algunas perlas irónicas, ha desembocado en respuestas más largas y comparecencias que al portugués, por lo que dijo, se le hacen eternas algunos días. No quiere cansar ni cansarse, no pretende repetirse ni aburrir a los periodistas y a los aficionados.

Mourinho sufre, en realidad, las consecuencias de la ‘bunkerización’ de los equipos. Como los jugadores no conceden entrevistas ni pisan la sala de prensa, como no hay directivos que den explicaciones ni expertos médicos que hablen de las lesiones o embajadores que se pronuncien en nombre del club, el entrenador del primer equipo asume indirectamente la portavocía oficiosa, con todas las consecuencias. Es un mal muy extendido en el fútbol.

Y lo entiendo menos en otras disciplinas. Porque del Madrid o del Barça seguiremos hablando, pero que en deportes que tienen que sacar los codos por hacerse un hueco se consienta que sus deportistas vivan al margen de los medios, que en realidad es vivir de espaldas a la gente, es descorazonador. Y si eres Bob Dylan y no quieres hablar, vale. Pero si no lo eres y, encima, en la primera estrofa te sale un gallo…