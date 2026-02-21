Edu García reclama más financiación para los deportes de invierno: "Nos encanta hacernos la foto, pero hay que dar dinero"

"Nos encanta hacernos la foto, pero hay que dar dinero". Así de contundente se ha mostrado el presentador de Radioestadio, Edu García, al hablar sobre la financiación de los deportes de invierno en España. "Hay que seguir ayudando, patrocinando y financiando", ha señalado durante la entrevista a los medallistas de bronce Ana Alonso y Oriol Cardona.

El presentador sostiene que aunque el triunfo de este sábado es una alegría para todo el colectivo de deportistas españoles, el país necesita ponerse a trabajar para que casos como el de Nora Cornell no vuelvan a repetirse. "Este viernes estábamos hablando en esta casa con Nora Cornell, que se tiene que ir a Suiza porque aquí no puede entrenar. No puede entrenarse aquí porque no hay instalaciones", ha dicho al respecto.

Por casos como el anterior, Edu García insiste: "Hay que currar y hay que financiar. Hay que darles facilidades y escuchar al deportista, que están muy abandonados. Luego nos hacemos la foto, que nos encanta hacernos la foto, pero hay que dar dinero".

Con la mirada puesta en los próximos Juegos, el presentador lanza un mensaje dirigido a quienes tienen el poder de revertir esta situación en España: "Hay que empezar a trabajar ya por lo que tenga que pasar en 2030.

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que el medallista olímpico Cardona mostrase su agradecimiento en Radioestadio a todas aquellas personas e instituciones que les han apoyado hasta aquí. "Hay mucha gente que ha estado a lo largo de esta carrera y sin todos ellos no hubiera sido posible lograr lo que hemos conseguido", dijo.