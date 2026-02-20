Edu García celebra las medallas olímpicas de Cardona y Alonso: "Felicidades a los nuevos miembros ilustres del deporte español"

Rocambolesco el guion vital: cómo bajaba la voz Paquito Fernández Ochoa en las pausas de publicidad cuando nos confesaba… "estoy enseñando a Aznar a esquiar. Y no hay manera". El entonces inquilino en la Moncloa era dominador del esquí de fondo y su fiel amigo y profe clandestino, el que guardaba en paño el oro de Sapporo sin que nadie le diera el relevo.

Ayer lo hizo Oriol Cardona y en esa parecida disciplina que más disfrutaba el expresidente, siempre más proclive a los ascensos que a los descensos. En 20 minutos nos colgaron dos preseas, que Ana Alonso con su bronce también es digna de aplauso con manoplas puestas.

Mañana con la mixta por equipos nos puede caer la tercera para terminar de redondear unos juegos que, a nivel informativo, no han dejado de esculpir noticias de impacto y muy atractivas. Felicidades a los nuevos miembros ilustres del deporte español. A ver si por fin rompemos el hielo y los campeones se asoman de forma más asidua, que huelo a conformismo en la federación de turno, con las mismas caras de siempre, las mismas políticas y, claro, los mismos resultados.

Qué aprender del fútbol noruego

Este invierno está resultando pletórico, aunque nuestro gen sea más de terracita y gafas de sol. Por eso nos parece tan exótico lo que está logrando el Bodo/Glimt noruego, la revelación de la Champions. Más cuando anfitriona a los históricos en su coqueto recinto del círculo polar, con su césped artificial y sus 10 grados bajo cero. El último en quedar pasmado, el Inter, subcampeón del torneo.

Hace poco le reseñé a los oyentes cómo es el modelo deportivo noruego con sus escasos 5,6 millones de paisanos. A modo de conclusión, nada de competición a los niños. Solo diversión y juego. Quizá de ahí salga el que más del 70% de sus cincuentones sigan haciendo deporte. 20% más que la media europea. ¿Seremos algo nórdicos tú y yo?