Ya se conoce la sanción a Prestianni por los insultos a Vinicius: podría quedarse sin Mundial

El comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha desvelado este viernes la sanción impuesta al jugador del Benfica Gianluca Prestianni, con motivo de su "comportamiento discriminatorio" a Vinicius durante el partido que disputó ante el Real Madrid en la ida de los dieciseisavos de la Liga de Campeones.

La institución presidida por Alexander Ceferin ha sentenciado al jugador con una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según ha podido informar la institución a través de un comunicado oficial.

Este polémico encuentro, que tuvo lugar el pasado 17 de febrero y que enfrentó a Real Madrid y a Benfica por una plaza en los octavos de final de la UEFA Champions League, vino marcado por la activación del protocolo antirracista por parte del árbitro del partido, François Letexier.

El colegiado francés habría sido avisado por el futbolista del Madrid Vinicius Jr, quien denunció que había recibido un presunto insulto racista procedente de Prestianni, a pesar de que se habría tapado la boca para ello.

El colegiado detuvo el partido, pero no hubo sanción disciplinaria

Ante aquella situación, que tuvo lugar en el minuto 52 de partido, Letexier mandó a ambos equipos al túnel de vestuarios. El partido quedó suspendido, pero se reanudó ocho minutos después, sin anunciar ningún tipo de sanción disciplinaria para el futbolista del Benfica.

Tras finalizar el encuentro, un inspector de la UEFA inició la investigación de los hechos, sancionando de manera provisional al portugués con la imposibilidad de poder participar en el partido de vuelta, que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu el pasado 25 de febrero. Este partido se incluye en la sanción de seis partidos a Prestianni que la UEFA ha hecho oficial este viernes.

La UEFA pide elevar el castigo a la FIFA, lo que le dejaría sin Mundial

En el comunicado, la UEFA solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial esta suspensión, por lo que podría quedarse sin posibilidades de disputar el próximo Mundial. De aprobarse, sentaría un precedente importante en la lucha contra el racismo en el mundo del fútbol. Por el momento, la FIFA no ha hecho oficial ninguna respuesta a esta petición.