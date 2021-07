Tadej Pogacar: el dueño del Tour de Francia

Hacía años que no se veía una superioridad tan insultante en el Tour de Francia. El esloveno Pogacar es el amo indiscutible de la ronda gala y repetirá su triunfo del año pasado. Así lo ha demostrado en las dos últimas jornadas, sumando dos victorias consecutivas en escenarios míticos: primero, llevándose la etapa reina en el Col de Portet… y después, ganando también en Luz Ardiden en una jornada en la que también se subió el Tourmalet.

“Lo que me importa es disfrutar. Me piden que lo haga y si gano, pues mejor” sentenciaba el esloveno tras sumar su tercera victoria de etapa en este Tour de Francia. Y es que con sólo 22 años (cumplirá 23 en septiembre), si no ocurre nada extraño, Pogacar se va a llevar el domingo en París el maillot amarillo de la general, el de lunares de la montaña y el blanco al mejor joven.

A tres jornadas para acabar el Tour, sólo la contrarreloj del sábado puede cambiar algo en la general, aunque no parece que vaya a ser así: Vingegaard y Carapaz tienen un buen colchón para acompañar a Pogacar en el podio. El mejor español en la general es Enric Mas, que marcha sexto, mientras que Pello Bilbao ocupa la novena posición.