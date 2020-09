David de la Cruz: "Pogacar es una persona muy ambiciosa que sabe asumir su rol de líder"

David de la Cruz ha hablado en El Transistor sobre su relación con Pogacar, que ha triunfado en el Tour de Francia: "Es una persona súper tranquila, después de la crono estaba como si nada. Es un chico muy sencillo y muy ambicioso, sabe asumir el rol de líder".

Además, David de la Cruz ha reconocido que celebraron el Tour y el cumpleaños de Pogacar en una pizzería. "Celebramos cumpleaños y Tour en una pizzería".

En lo personal, ha comentado que ha estado a punto de retirarse en el Tour en más de una ocasión: "Yo pensaba que había hecho una buena crono hasta que llegó Pogacar y me sacó un minuto y medio. Este Tour ha sido la vuelta grande que más me ha costado terminar, ha habido varias veces en las que casi me retiro".

Sobre la investigación de la Fiscalía francesa contra el Arkéa-Samsic por sospechas de dopaje en el Tour: "Nos hemos quedado muy parados y pensando en qué pasará con el equipo, no es agradable".