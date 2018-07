Matthews logra la victoria en la decimosexta etapa del Tour de Francia y Froome sigue de amarillo

El ciclista australiano Michael Matthews (Sunweb) ha conquistado el triunfo en la decimosexta etapa del Tour de Francia, un recorrido de 165 kilómetros entre Le Puy-en-Velay y Romans-sur-Isère en el que Alberto Contador (Trek-Segafredo) ha vuelto a perder tiempo.

Sprint serré, @blingmatthews gagne aujourd'hui ! / Matthews takes the win, it was close! #TDF2017 pic.twitter.com/4eaJwe5dPx