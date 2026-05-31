Cayetano Martínez de Irujo: "Hay una supuesta mafia dentro del deporte como sucede en la política nacional"

El origen del conflicto, ahora judicializado, se encuentra en las elecciones celebradas en la Real Federación Hípica Española en 2024. En aquellos comicios se enfrentaron la candidatura encabezada por Ignacio Ridruejo, apoyada por Cayetano Martínez de Irujo, y la del actual presidente, Javier Revuelta, que ocupa el cargo desde 2005. Tras aquellas elecciones, Ridruejo y Martínez de Irujo denunciaron una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el censo electoral, el voto por correo y distintas decisiones adoptadas durante el proceso. La querella fue archivada provisionalmente por un juzgado de Madrid, aunque los denunciantes han recurrido la decisión y mantienen que el procedimiento continúa abierto a la espera del pronunciamiento de la Audiencia Provincial. Pese a ello, Martínez de Irujo aseguró que mantiene "plena confianza" en la Justicia y expresó su deseo de que el procedimiento sirva para provocar cambios más amplios dentro del deporte federado español.

Un problema de sistema

Más allá de la Federación Hípica, Martínez de Irujo situó sus críticas en un plano más amplio y presentó el conflicto como el reflejo de un modelo que, a su juicio, reproduce dinámicas similares a las que denuncia en la "alta política nacional". Según explicó, el problema no se limita a una federación concreta, sino que afecta a determinadas estructuras deportivas donde algunos dirigentes han logrado consolidar posiciones de poder durante décadas. El exjinete olímpico defendió además la necesidad de limitar la permanencia de quienes dirigen instituciones y organismos deportivos y favorecer una mayor renovación en sus estructuras de gobierno.

"A mí me parece absolutamente lamentable que se esté más de ocho o, como mucho, si se está haciendo muy bien, doce años", afirmó. Una reflexión que llega en un contexto en el que Javier Revuelta acumula ya más de dos décadas al frente de la Real Federación Hípica Española.

Decepción con Rodríguez Uribes

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando se refirió a José Manuel Rodríguez Uribes. Martínez de Irujo explicó que mantuvo varias conversaciones y reuniones con el actual presidente del Consejo Superior de Deportes para trasladarle personalmente las preocupaciones de los deportistas por la situación de la hípica española y por distintos episodios relacionados con la preparación olímpica.

Sin embargo, aseguró sentirse profundamente decepcionado por la actitud posterior del dirigente. "Uribes me ha desencantado y me ha decepcionado", afirmó. Según relató, después de reunirse con él en dos ocasiones y exponerle detalladamente los problemas que denunciaban varios jinetes españoles, dejó de recibir respuesta. Incluso explicó que llegó a enviarle un correo recriminándole que no respondiera a un deportista que había dedicado tres décadas de su vida a representar a España en la alta competición. "Lo menos que puede hacer un secretario de Estado para el Deporte es contestar a un deportista que ha estado treinta años en la alta competición", sostuvo el exjinete.

Martínez de Irujo aseguró, además, que Uribes le había trasladado personalmente una reflexión con la que coincidía: que nadie debería permanecer más de ocho años en un cargo de responsabilidad y, excepcionalmente, doce si la gestión está siendo especialmente positiva. Sin embargo, lamentó que posteriormente dejara de atender sus planteamientos sobre la situación de la hípica española. Para el miembro de la Casa de Alba y duque de Arjona, esa falta de interlocución refleja el distanciamiento existente entre algunos responsables institucionales y los deportistas.

Alejandro Blanco, en el centro de sus críticas

Martínez de Irujo también dirigió una parte importante de sus críticas al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, al que señaló como una de las figuras que sostienen el actual modelo deportivo. Según explicó, los presidentes de las federaciones son quienes participan en la elección del presidente del COE, por lo que considera que existe un interés mutuo en preservar un sistema que favorece la continuidad de quienes ya ocupan posiciones de poder.

"Tienen una serie de argucias y trampas e irregularidades dentro de los sistemas electorales, me imagino con el objetivo de perpetuarse ahí Alejandro Blanco y que le perpetúen los que le votan, que son los presidentes de federaciones", afirmó. A juicio de Martínez de Irujo, el sistema actual beneficia tanto a quienes dirigen determinadas federaciones como a quienes ocupan responsabilidades en los organismos superiores del deporte español, al ser esos mismos dirigentes quienes participan posteriormente en la elección de cargos como la presidencia del Comité Olímpico Español.

El exjinete lamentó, además, que España haya rebajado su nivel de exigencia deportiva y cuestionó algunas comparaciones realizadas por el máximo dirigente olímpico. "Alejandro Blanco nos compara con Turquía y con países de segunda cuando nos tendría que comparar con Francia, Inglaterra y Alemania", señaló. Además, sostuvo que España debería aspirar a competir con las grandes potencias europeas y no asumir como referencia objetivos que considera impropios de una de las principales economías del continente.

"Han sido castigados, perseguidos y amenazados"

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Cayetano se refirió a las personas que apoyaron la candidatura alternativa a la de Javier Revuelta. "Han sido castigados, perseguidos y amenazados simplemente por el hecho de habernos apoyado", aseguró.

Según explicó, durante el proceso electoral se produjeron presiones sobre diferentes ámbitos del deporte ecuestre español por respaldar una alternativa a la actual dirección federativa. A su juicio, esa situación ayuda a explicar por qué durante tantos años apenas han existido candidaturas capaces de disputar el poder dentro de la Federación.

El reconocimiento a Revuelta… y la crítica deportiva

Pese a la dureza de muchas de sus declaraciones, Martínez de Irujo reconoció uno de los principales logros que atribuye a Javier Revuelta durante sus más de dos décadas al frente de la Federación. "La ha saneado económicamente, eso sí es cierto y hay que reconocérselo", afirmó.

Sin embargo, considera que esa mejora económica no ha venido acompañada de un crecimiento deportivo. Al contrario. Según su análisis, la hípica española ha perdido peso competitivo durante los últimos años. "Deportivamente hemos pasado de ser un país de primera división a ir bajando cada vez más", señaló.

El exjinete recordó que España llegó a competir al máximo nivel internacional durante su etapa como integrante del equipo nacional y lamentó la situación actual de una disciplina que, según sostiene, ha dejado de ocupar el lugar que le correspondía entre las grandes potencias europeas.

"Que sirva para abrir el cerco"

Más allá de la batalla judicial por las elecciones de la Federación Hípica, Martínez de Irujo insistió en que su objetivo es contribuir a una transformación más profunda del deporte federado español. Por ello expresó su deseo de que el procedimiento abierto tras las elecciones de 2024 se convierta en un punto de inflexión. "Espero que seamos la punta de la lanza que abra el cerco de la supuesta mafia que hay dentro del deporte", concluyó.

Durante la entrevista, Martínez de Irujo volvió a establecer paralelismos entre el deporte y la política española. "Esto es el suma y sigue de lo que está pasando en el país con el Gobierno actual. Se está destrozando el país", afirmó. Una frase que resume el tono de una entrevista en la que presentó su batalla contra la actual dirección de la Federación Hípica como parte de una crítica más amplia a un modelo que considera agotado y necesitado de reformas.