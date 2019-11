Carlo Ancelotti: "Bale tiene un golpe y vamos a evaluarlo"

El técnico del Real Madrid ha reconocido que el extremo galés está tocado y no ha querido adelantar la alineación titular frente al Rayo Vallecano. Además ha indicado que Casillas jugará en Vallecas y descansará el fin de semana ante el Eibar. "Sé que no toda la afición está con Casillas pero creo que estamos acostumbrados a esto y no le va a afectar absolutamente porque Iker es el que más conoce este club y esta afición. Lo acepta y va a ser para él una motivación para seguir mejorando y trabajando", explicó Ancelotti .

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha desvelado que Gareth Bale tiene "un golpe en el pie izquierdo" y no ha querido entrar en el debate que se le abre al técnico italiano entre Isco y James.



“Pueden jugar los dos, porque han jugado muchas veces juntos. Hemos tenido problemas con Bale, que ha tenido un golpe en el pie izquierdo. No es un debate entre Isco y entre James, un debate entre una plantilla que está muy bien. Tenemos casi toda la plantilla en un estado óptimo. James lo está haciendo muy bien en su primer año e Isco, también. Es un gran jugador y ha hecho partidos fantásticos. Tengo suerte de tener a los dos. Bendito problema", ha asegurado Ancelotti.



Ancelotti admitió que "no toda la afición está con Iker Casillas", al que mantendrá en la portería en el partido en Vallecas ante el Rayo, pero dejará en el banquillo en el Santiago Bernabéu el próximo sábado frente al Eibar.



"Mañana juega Casillas y Keylor Navas juega el sábado". Fue la última frase de la rueda de prensa de Ancelotti en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, cuando desveló sus planes en la portería para los dos próximos encuentros de Liga.



Ancelotti respondió afirmativamente a si algunos seguidores madridistas acuden al Santiago Bernabéu con la predisposición de silbar a su capitán.



"Sé que no toda la afición está con Casillas pero creo que estamos acostumbrados a esto y no le va a afectar absolutamente porque Iker es el que más conoce este club y esta afición. Lo acepta y va a ser para él una motivación para seguir mejorando y trabajando", agregó.