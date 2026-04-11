El cambio que necesita el ciclismo para mejorar el rendimiento de las mujeres: "No solo es entrenar más, es entender el cuerpo"

La periodista de Radioestadio, Marina Pons, ha puesto el foco en el nuevo episodio de Dinastía femenina en el ciclismo. Tal y como ha explicado, hay diferencias sustanciales entre el cuerpo de los hombres y las mujeres que influyen directamente en el rendimiento y ha vuelto a reivindicar que no es que las mujeres no estén hechas para el deporte, sino que el deporte no se ha pensado para ellas.

"No solo es entrenar más, es entender el cuerpo", ha expresado, para explicar que la clave es estudiar el cuerpo femenino y su rendimiento y así sacar todo el potencial. Para profundizar sobre esta cuestión, Marina ha hablado con el entrenador del Movistar Team, David Barranco, quien ha dicho que la clave es que "sin salud no hay rendimiento".

¿Hay más profesionalización en el ciclismo femenino? Barranco ha expresado que sí, porque antes los ciclistas tenían que compaginar montar en bici con sus estudios u otros trabajos, mientras que ahora son "deportistas de alto rendimiento que se dedican en exclusiva a esto", sobre todo gracias a que los equipos ponen los medios para que esto suceda.

Diferencias en cuando al consumo de ocígeno, la masa muscular...

Si bien, hay importantes diferencias entre mujeres y hombres. A nivel esfuerzos -hay que destacar que es un deporte muy exigente y que, en muchas ocasiones se desarrolla bajo circunstancias extremas- el cuerpo de las mujeres sufre más que el de los hombres. Por ejemplo, hay diferencias en cuanto al consumo de oxígeno, la masa muscular, la forma de gestionar la energía... Esto explica que las grandes vueltas femeninas de ciclismo sean más cortas que las masculinas. "La exigencia fisiológica es distinta", ha apuntado Marina.

La primera edición de una carrera femenina comparable al Tour de Francia se celebró en 1955, con 44 mujeres. Sin embargo, no volvió a haber más, aunque hubo intentos de recuperar la competición en los años 80 y 90. No fue hasta 2022 cuando volvió a haber un tour femenino, con sus etapas, reglas y trofeos.

Desde que comenzó la profesionalización del ciclismo femenino, lo que se ha hecho es copiar al masculino en todo (entrenamientos, preparación...) sin tener en cuenta ciertos parámetros del cuerpo femenino, como por ejemplo que los depósitos de hierro se vacían más tras grandes esfuerzos o el ciclo de la menstruación.

La importancia del ciclo de la menstruación

¿Se tiene en cuenta la menstruación a la hora de preparar entrenamientos? Según David Barranco, "no está muy claro si es interesante o no o si se puede o no o si tiene beneficios programar entrenamientos", porque hay diferencias entre las propias mujeres, ya que para unas, la regla es como un día normal, mientras que otras necesitan, incluso, medicación.

Así las cosas, la clave está en la "comunicación y tener un grupo interdisciplinar alrededor del deportista para gestionarlo de la mejor manera posible", en palabras de Barranco. Otro parámetro que varía entre hombres y mujeres es la densidad ósea, que las mujeres pierden más que los hombres, o la capacidad de regular la temperatura.

Por eso, Marina Pons ha querido lanzar un llamamiento: "Hay que estudiar de verdad el cuerpo de la mujer, porque también hay diferencias entre las propias mujeres. Cuando empiezas estudiar mejor un cuerpo, empiezas a entrenarlo mejor".