Bravo supera la revisión médica y firma su contrato con el Barça

El meta chileno Claudio Bravo, que ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona, ha calificado como "reto tremendo" fichar por el club azulgrana, donde cree que tanto él, como sus compañeros el alemán Marc-André Ter Stegen y el español Jordi Masip, partirán desde cero para un puesto en la portería.



"Jugar en el Barcelona no es un riesgo, sino todo lo contrario. Es una motivación más. Voy a luchar para competir al máximo nivel, ha afirmado Bravo, quien se ha mostrado ambicioso al asegurar que quiere "jugarlo todo" con vistas a la próxima temporada.



Bravo, por el que el Barcelona ha pagado 12 millones de euros a la Real Sociedad para hacerse con sus servicios, ha firmado un contrato para las cuatro próximas temporadas con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

Pese a lucir el dorsal 13 -el 1 será para el alemán Ter Stegen-, el jugador chileno espera ponerle las cosas difíciles a Luis Enrique y luchar por un lugar en el once inicial en la escuadra azulgrana después del adiós de Víctor Valdés.



"En ningún momento, me dijeron que venía para ser primero, segundo, tercero o cuarto portero", ha puntualizado. En este sentido, el director deportivo del Barcelona, Andoni Zubizarreta, ha enfatizado que, tras la marcha de Valdés, "no hay sensación de titulares y suplentes" al asegurar que es una posición "abierta" en la que puede jugar cualquiera de los tres guardametas del primer equipo.



El exportero de la Real Sociedad, de 31 años, ha reconocido que defender la portería del Barça es "especial" y ha asegurado que, si bien es un arquero con "experiencia" en la Liga española, aún tiene margen de mejora para corregir y seguir aprendiendo.



Bravo, que en la selección chilena ha jugado bajo las órdenes de técnicos que apuestan por un juego "vistoso y agresivo" como Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, ha considerado, asimismo, que el fútbol del Barcelona se acomoda a su estilo.

"He tenido la fortuna de jugar en mi selección un fútbol similar al del Barcelona, un fútbol agresivo y vistoso. Tengo capacidad de adaptarme mucho a mi posición para estar más cerca de los centrales", ha dicho.



Sobre las virtudes de Bravo, Zubizarreta ha destacado su "carácter", "la capacidad en el uno contra uno", su "muy buena relación" con la línea defensiva, así como "un excelente" juego de pies.

Asimismo, el máximo responsable deportivo del club catalán ha resaltado su espíritu competitivo. "En el Mundial hemos visto que tiene personalidad", ha puntualizado Zubizarreta, quien ha explicado cómo se fraguó el fichaje del meta chileno.



"El día que nosotros nos reunimos con Luis Enrique, hablamos de plantilla, de jugadores, de porteros. Y Luis me dijo que hablara con Juan Carlos Unzúe y decidimos apostar por un portero que nos diese un conocimiento de la competición. El nombre que convinimos fue el de Claudio. Claudio Bravo cumplía las expectativas", ha concluido.