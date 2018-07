Bernat y Rodrigo, novedades en la lista de Del Bosque

Estos dos últimos no estuvieron finalmente en la anterior citación del seleccionador español para los partidos contra Francia y macedonia. Iniesta sí fue convocado pero no acudió por unas molestias de rodilla y Piqué no entró en la relación inicial tras hablar con el técnico.

Rodrigo Moreno y Bernat, internacionales en categorías inferiores, tienen ahora el refrendo de la llamada de la selección absoluta junto a otros jóvenes como el también valencianista Paco Alcácer, que se estrenó en la pasada convocatoria. Se mantiene el hispano-brasileño Diego Costa, delantero del Chelsea, pese a los problemas físicos que arrastra, y no están Mikel San José (Athletic), Marc Bartra (Barcelona) e Isco Alarcón (Real Madrid), que sí que fueron convocados en la anterior ocasión.

España se enfrentará, dentro de la fase de clasificación para la Eurocopa, a Eslovaquia el día 9 (20:45) en el Stadion Pod Dubnom de Zilina, y el día 12 (20:45) a Luxemburgo en el Josy Barthel.

España, ganadora de la Eurocopa de 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, juega la fase de clasificación para Francia 2016 encuadrada en el grupo C junto a las selecciones de Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, Macedonia y Luxemburgo.

Lista de Convocados:

-Porteros: Iker Casillas (Real Madrid), David de Gea (Manchester United/ING) y Kiko Casilla (Espanyol)

- Defensas: Raúl Albiol (Nápoles/ITA), César Azpilicueta (Chelsea/ING), Gerard Piqué, Jordi Alba (Barcelona), Juanfran Torres (Atlético de Madrid), Dani Carvajal, Sergio Ramos (Real Madrid), Juan Bernat (Bayern Múnich/GER).

- Medios: Raúl García, Koke Resurrección (Atlético de Madrid), Cesc Fábregas (Chelsea/ING), Ander Iturraspe (Athletic), Sergio Busquets, Andrés Iniesta (Barcelona), David Silva (Manchester City/ING), Santi Cazorla (Arsenal/ING),

- Delanteros: Paco Alcácer, Rodrigo Moreno (Valencia), Pedro Rodríguez (Barcelona) y Diego Costa (Chelsea/ING).