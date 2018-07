Sáez y las insinuaciones de dopaje de Gasol: "Pau no genera ninguna duda, es una excusa sibilina"

El periódico 'Le Monde' se refería el pasado domingo, en uno de sus 'blogs' y antes de la final del Eurobasket entre España y Lituania, que el de Sant Boi estaba siendo supervisado por Nicolás Terrados, el que fuera médico del equipo ONCE y al que se le incautaron en el Tour de Francia de 1998 frascos de corticoides o anabolizantes, motivo por el fue multado, aunque finalmente fue declarado inocente tras presentar una apelación.

"La trayectoria del deporte, del baloncesto y de una estrella como es Pau Gasol no genera ningún tipo de dudas. Me parece una excusa sibilina sin ningún tipo de acusación, simplemente poniendo sombra sobre una duda que para nosotros es inexistente. No dudo de Gasol ni de ninguno de mis jugadores, hemos pasado todos los controles", ha asegurado Sáez en declaraciones a los medios en Barcelona tras acudir a la entrega de las Reales Ordenes del Mérito Deportivo.

Sáez ha lamentado que esta sea una más de las malas reacciones en Francia al gran Eurobasket de Gasol, que brilló en semifinales ante Francia (80-75) con 40 puntos y 11 rebotes. "En Francia hemos visto las reacciones, otra vez más esta es una reacción mala de un medio de comunicación. Tiene precedentes, antes ya ha habido campañas antiiconos como Gasol o Nadal sin ningún tipo de pruebas de nada", ha lamentado.

"Me da pena que haya esas reacciones en Francia hacia la frustración o la decepción. Nosotros el año pasado en el Mundial tuvimos una decepción y no tuvimos reacciones de este tipo contra nadie", ha aseverado en este sentido.

Para Sáez, todo es rencor. "Ganamos en la cancha y la fiesta la tuvimos nosotros, fuimos campeones en Lille y también en la forma de aceptar la derrota cuando la tuvimos, como el año pasado. Hay sectores en Francia que no admiten que estemos a tan alto nivel tanto tiempo y que ganen españoles, somos referencia", ha finalizado.