El Real Madrid vence al Valencia Basket y se medirá al Olympiacos en la final de la Euroliga

El Real Madrid estará en una nueva final de la Euroliga. El conjunto madridista venció al Valencia Basket en las semifinales de la Final Four (90-105) y se cita con el Olympiacos en la final de Atenas. Los blancos buscarán este domingo el que sería su undécimo título en la máxima competición continental mientras que el conjunto heleno persigue su cuarta corona tras las logradas en 1997, 2012 y 2013.

El Madrid tomó el control desde los primeros minutos del partido e incomodó a un Valencia Basket que, en su primera 'Final Four', no fue capaz de contener el acierto del equipo de Scariolo. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el Real Madrid. En el último cuarto, las lesiones de Usman Garuba y Andrés Feliz amargaron la noche del equipo.

En el caso del español, su lesión apunta a ser grave. El pívot ha tenido que retirarse al vestuario después de hacerse daño en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda tras un mal apoyo. Sin Edy Tavares ni Alex Len por lesiones anteriores, el Madrid tendrá que afrontar la final con numerosas bajas.

Undécima Final Four de Sergio Llull

Sergio Llull tendrá una cita con la historia. El escolta y capitán del Real Madrid disputará su undécima Final Four de la Euroliga, con la mente puesta en ser el primer jugador en el siglo XXI en alcanzar los cuatro títulos continentales con el mismo equipo.

Después de ganar la Euroliga hasta en tres ocasiones (2015, 2018 y 2023), el español tendrá en su mano alcanzar el póker de copas de Europa con el mismo equipo en esta edición, un hito que no ha logrado nadie en el siglo XXI. Pero antes tendrá que superar a un Olympiacos que no gana el trofeo desde 2013. Los griegos se impusieron al Fenerbahçe 79-61 y certificaron su billete a la final.

Un nuevo récord en la Final Four

La primera parte más anotadora de la historia de una semifinal de Euroliga no le bastó al Real Madrid para dejar fuera de combate a un Valencia algo desconocido al descanso (56-62). Los de Pedro Martínez fueron agresivos en la pintura, con Kameron Taylor y Braxton Key, para aprovechar las sabidas bajas de Edy Tavares y Alex Len en los blancos, pero el ritmo 'taronja' no fue el de siempre.

Tras el descanso, el Real Madrid bajó el acierto como cabía esperar, pero tanta segunda oportunidad, con la intensidad también de Gaby Deck (16 puntos y 8 rebotes), permitió dar otro golpe a la semifinal española en Atenas. Hezonja ejerció de líder y echó por tierra los intentos de remontada del Valencia Basket. Ya en el tramo final, un Andrés Feliz inspirado sirvió una nueva final con Olympiacos.