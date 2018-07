La rebelión de Espartaco

Felipe Reyes demuestra que el Real Madrid sí tiene pivots

He querido dejar pasar los días y ver la final de la ACB con la perspectiva necesaria. Una perspectiva que me lleva al mismo lugar en el que estaba nada más acabar la final. Frente a Felipe Reyes, a punto de rendirme a sus pies si no hubiera sido porque estaba en directo en Al Primer Toque. Su galardón como mejor jugador de la final confirma dos cosas: la primera que según pasan los años es mejor jugador; la segunda, que "Espartaco" no fue el único gladiador de una gran final.