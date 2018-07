El olor a sangre

Se han dicho y escrito centenares de cosas en torno a la selección. Muchas injustas, otras certeras y demasiadas maliciosas. No voy a realizar una defensa a ultranza y sin sentido de este grupo de jugadores. Si estás leyendo este rincón virtual del baloncesto ya sabes cuál es mi opinión al respecto. Merecen ser respetados y defendidos.

Conviene siempre analizar y comentar sus virtudes y defectos. Te puedo asegurar que ellos agradecen semejante actitud si parte de la premisa fundamental que es el respeto.

Incluso soportan bastante bien las habladurías surgidas desde el desconocimiento. Gustan de dialogar sobre baloncesto. Hasta ahora no ha aflorado todo su talento, ellos lo saben, y hemos apreciado excesivas lagunas en momentos determinados, que no cumbres. Y me pregunto, ¿está la selección a punto de jugar el partido decisivo del campeonato? La respuesta es clara y concisa. Sí.

Miércoles 18 de septiembre de 2013. Cuartos de final del Eurobasket de Eslovenia. España se mide a Serbia. Lo hace después de sufrir una dolorosa derrota ante Italia. Dolorosa no tanto por su trascendencia, Croacia nos hizo un gran favor ganando a Grecia, sino por la forma.

El principio y el final fueron malos, los peores del campeonato. La puesta en escena ante Italia se explica en la bajada de adrenalina al saber que ya se estaba clasificado para el cruce clave. Explicativo que no justificable.

El desenlace se debió a una mala gestión de los recursos tanto desde el banquillo como en la cancha. Asumido y reconocido este análisis por los protagonistas. Como sucede con los libros o las películas, poco importa si el nudo de la trama es sobresaliente si la introducción y el desenlace carecen de brillantez. Es lo que le pasó a España.

“Estamos cabreados”. Lo dice un jugador y era el sentir general. Hoy el enfado se ha transformado en rabia, en deseo, en fuerza para competir al máximo nivel. Si he de serte sincero, Serbia no me preocupa. Si España es capaz de mostrar todo su potencial es mejor equipo que el serbio. Dicho con la mayor cautela posible tratándose de un partido a vida o muerte. El equipo serbio tiene tanto talento como tendencia a la anarquía. Moneda peligrosa para quien juega así y para su rival. Me preocuparía si España cayera en esa ruleta rusa pues tendría las de perder.

“Nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien”. Comenta en la red social twitter el cerebro de España. Añado que es el momento adecuado para hacer las cosas bien.

Entre otras cuestiones porque ya no hay vuelta atrás ni red sobre la que caer. Las 24 horas posteriores al partido ante Italia han sido aprovechadas por el cuerpo técnico y jugadores para hablar sobre los defectos mostrados, ensalzar los buenos momentos ofrecidos en tramos esporádicos de los partidos y para tomar conciencia de que es el momento de cazar a la presa.

Los jugadores están deseosos, que no ansiosos, de que lleguen las 17:30 horas. Pau Gasol ha venido a Eslovenia para estar con sus amigos. El compromiso del grupo es total. Una cuestión será fundamental: gestionar mejor la introducción y el desenlace.

Han de ser notables, descollantes. Sobre todo la forma en que comience el envite., poniendo las cartas sobre la mesa y, como en el mus, mostrar que se tienen pares y juego. España no va de farol. El camino ha sido pantanoso pero, como ha dicho José Manuel Calderón, “se paciente, a veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor”. Así se da caza a la presa cuando, desde hace unas horas, se va acrecentado el olor a sangre en Ljubljana.

El Eurobasket en imágenes

Último entrenamiento de España. El objetivo apunta a Marc Gasol. Juan Antonio Orenga, Rudy Fernández, Jaume Ponsarnau y San Emeterio dialogan sobre cómo conseguir el mejor rendimiento del pivot español. Orenga le dice, con otras palabras, que cuanto más cerca de la zona pintada de azul esté, mejor para todos.

Aspecto a estudiar y criticar. Las gradas semi vacías durante un crucial Croacia – Grecia. El mejor partido, hasta ahora, del Eurobasket merecía otra panorámica. El baloncesto lo necesita.

Dos elementos que siempre observas cuando caminas por Ljubljana. Una canasta y una bicicleta. Pasión por el deporte. Calidad de vida.