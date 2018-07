Barcelona- Real Madrid, el que deje sus miedos en España ganará

Euroleague is ON. Es el lema elegido por la organización del mayor evento del baloncesto en Europa para engancharte a la Final Four de LONdres. Desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo cerca de las 11 de la noche, la capital inglesa sentirá de cerca la pasión por el baloncesto. Cuatro equipos lucharán por la gloria continental: CSKA de Moscú, Barcelona, Real Madrid y Olympiacos.

Euroleague is ON. Es el lema elegido por la organización del mayor evento del baloncesto en Europa para engancharte a la Final Four de LONdres. Desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo cerca de las 11 de la noche, la capital inglesa sentirá de cerca la pasión por el baloncesto. Cuatro equipos lucharán por la gloria continental: CSKA de Moscú, Barcelona, Real Madrid y Olympiacos. El vigente campeón, el aspirante, el habitual en la final entre cuatro en los últimos años y el gran favorito al título. No todo se circunscribe al colosal pabellón O2 Arena. Desde hoy miércoles con la llegada de los equipos hasta el domingo con la disputa de la final, un sin fin de eventos darán brillo a un acontecimiento grandioso.

El viernes, a las 18:00, los colegiados lanzarán, de manera oficial, el balón al aire. CSKA y Olympiacos reeditarán la que fue sorprendente final del año pasado. A buen seguro que ese instante final, con el balón lanzado por Printezis volando libre y rebelde, no se le ha olvidado a ningún componente del equipo ruso y quizás sea utilizado por Ettore Messina como acicate.

Inmediatamente después de haberse decidido el primer finalista, saltarán al ruedo los dos mejores equipos españoles. A las 21:00, siempre te hablo de horario español aunque suponga un quebradero de cabeza para El Sexto Hombre (la sensación de llegar tarde me persigue desde que el avión aterrizó en Heathrow), un clásico que supondrá para el vencedor una brillante manera de marcar territorio. ¿Quién ganará?

La respuesta es sencilla: aquel que sea fiel a sí mismo, aquel que deje sus miedos en España, aquel que sea capaz de desarrollar sus virtudes minimizando sus defectos, aquel que potencie los defectos del rival resaltando a su vez sus virtudes. Virtud y talento. Ambos equipos lo tienen, cada cual al estilo Frank Sinatra: a su manera.

El Barcelona logra la excelencia a través de su experiencia. Es la cuarta participación del equipo azulgrana en una Final Four en el último lustro. Fácil de escribir, extraordinariamente difícil de lograr.

Experiencia de la que quizás carezca el Real Madrid, dos presencias en la final entre cuatro en los últimos tres años (o en los últimos 17 si eres de los que ve la botella medio vacía), pero solventada con un talento atlético y técnico al alcance de pocos en Europa.



¿He conseguido que te pique el gusanillo, que estés impaciente por que llegue el viernes? ¿Estás ardiendo en deseos de sintonizar Onda Cero el viernes a las 20:30? ¿No? Déjame decirte una cosa que has de tener en cuenta estos días: cuando creas que todo está decidido, que ya sabes quién será el vencedor, quién alzará la Copa de Europa, siempre surge un genio desde la lámpara maravillosa llamada baloncesto para mostrarte que estabas equivocado. Pulsa ON. La Final Four ha comenzado y el Sexto Hombre estará aquí, en este rincón cibernético, y en las ondas hertzianas para contarte todo lo que en LONdres suceda. ON. No te arrepentirás.