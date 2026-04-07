Aday Mara hace historia y se convierte en el primer español en ganar la final universitaria de baloncesto en Estados Unidos

El pívot Aday Mara se ha proclamado campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines y se ha convertido en el primer español en lograr alcanzar el máximo título del baloncesto universitario de Estados Unidos. Mara ha sido escogido además en el quinteto ideal del 'March Madness'. Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies por 69-63 en la final.

Además de Mara, integran el quinteto ideal sus compañeros Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr., así como los jugadores de UConn Alex Karaban y Tarris Reed Jr., los cuatro estadounidenses. Cadeau fue elegido como el 'MVP' del torneo. Mara, pívot zaragozano de 20 años y 2,21 metros, terminó la final con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón. A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido.

El 'March Madness' ha sido posiblemente el último escaparate para Mara antes de dar el salto a la NBA la próxima temporada, donde las predicciones lo sitúan como un 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros.

Una final igualada

Michigan se llevó el título, pero UConn obligó a los Wolverines a emplearse a fondo en una final nacional de ida y vuelta disputada el lunes. Los Wolverines vencieron a los Huskies por 69-63 y lograron el segundo campeonato nacional de su historia. El base Elliot Cadeau anotó 19 puntos y firmó un 8 de 9 en tiros libres, lo que le valió ser elegido MVP de la Final Four. Yaxel Lendeborg sumó 13 puntos y Morez Johnson Jr. terminó con 12 puntos y 10 rebotes.

"Estos chicos lo han hecho todo durante todo el año", declaró el entrenador Dusty May en la entrega del trofeo. "Cuando una parte del juego falla, la otra aparece para sostenernos". Cadeau añadió: "Se siente genial lograr esto con la gente que quiero y con estos aficionados".

UConn, que disputaba su tercera final en cuatro años, ralentizó el ritmo en la primera mitad con ataques largos y problemas de faltas. Michigan falló sus ocho intentos de triple en ese periodo, pero acabó ganando el partido desde la línea de tiros libres. En los minutos finales, los Wolverines tuvieron que resistir: con 67-60 a falta de menos de un minuto, una pérdida permitió a Solo Ball anotar un triple a tablero. Roddy Gayle Jr. falló después dos tiros libres, pero Alex Karaban no acertó su intento de tres y Trey McKenney aseguró el rebote antes de sentenciar el partido desde la línea.

Michigan encadenó 20 tiros libres consecutivos y terminó con un 25 de 28. Karaban fue el máximo anotador de UConn con 17 puntos en un duelo muy igualado, que llegó al descanso con múltiples empates y alternancias en el marcador. El título supone el primero para Michigan desde 1989 y el primero para la conferencia Big Ten desde el año 2000.