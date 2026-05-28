Pascual: "Me voy del Barça porque no estoy en la misma página que el club"

El técnico de Gavà (Barcelona) compareció este jueves en una rueda de prensa en la que explicó los motivos por los que a final de temporada ejecutará la cláusula de 400.000 euros para rescindir su contrato con el club azulgrana. "El club tiene su dinámica y ha encontrado una persona que ve las cosas de otra manera. No considero que tenga la razón en nada. El ritmo y la manera de funcionar no es la que a mí me hace sentir bien", comentó el técnico desde la sala de prensa del Palau Blaugrana. Pascual compareció en solitario -"por decisión propia", dijo- en el atril, aunque en la sala del pabellón azulgrana estuvo acompañado, entre otros, por el presidente interino del club, Rafa Yuste, el adjunto a la presidencia, Enric Masip, el ejecutivo de la sección Jordi Trias, así como el todavía director deportivo, Juan Carlos Navarro, y su mano derecha, Mario Bruno Fernández.

En varias ocasiones, a lo largo de los 45 minutos que ha durado el acto, insistió en que no ha existido un conflicto ni con los responsables de la sección ni con la directiva, si bien dejó claro que no se ha acostumbrado “a una manera de trabajar diferente” a la de sus dos clubes anteriores (el Panathinaikos y el Zenit de San Petersburgo). “Simplemente, tengo una manera de pensar que me ha hecho desgastarme muchísimo esta temporada y ha llegado un punto en el que siento que no soy la persona más adecuada para liderar lo que nos viene, que es muy bonito, porque nos haríamos daño”, reflexionó.

Pascual admitió que en noviembre de 2025, cuando reemplazó al destituido Joan Peñarroya, tuvo muchas dudas de aceptar la propuesta del club azulgrana hasta junio de 2028, algo que finalmente hizo, debido a los “dos compromisos internos personales” que tenía con Juan Carlos Navarro y el entonces presidente -hoy electo para otro mandato- Joan Laporta. En este sentido, subrayó que la relación con ambos “es extraordinaria” y que su “barcelonismo y laportismo están intactos”, por lo que para explicar su marcha señaló que sufre “mucho” cuando el Barça pierde.

“Decido hacer este paso porque no estamos en la misma página, pero eso no quiere decir que el club no pueda ser competitivo el año que viene. No he llevado el Barça a los 'play-off' de la Euroliga y no me lo perdonaré. No soporto perder con el Barça y eso me desgasta de una manera...que lo veía venir”, incidió. Pascual detalló cómo se gestó la decisión de dejar el club azulgrana con una cronología de los hechos. Fue el 16 de mayo, justo un día después de que, según precisó, mantuviera una reunión para incorporar a un jugador, cuyo nombre no mencionó. Dos días después, el 18 de mayo, le comunicó la decisión a Rafa Yuste y el día 19 hizo lo propio con el cuerpo técnico, jugadores y ejecutivos del club. “El presidente Yuste hizo todo lo posible para convencerme. Enric Masip y el presidente Laporta también han hecho todo lo posible. Son decisiones muy difíciles, pero cuando las tomas no puedes mirar atrás”, agregó.

El entrenador de la segunda y última Euroliga conquistada por el club azulgrana, en 2010, todavía no desveló el equipo que entrenará la próxima temporada, aunque todo apunta a que el Dubái Basketball será el destino elegido. No obstante, dejó claro que la cuestión económica no ha tenido un peso importante en su adiós: “Puedo dejar claro que en noviembre el club me ofreció un contrato por el que no negocié ni un euro. Podría haber negociado al alza y no lo hice porque el Barça es diferente para mí. Si hubiera querido continuar, hubiera ido al club con las cuatro ofertas que tengo encima de la mesa”.

Tras oficializar su decisión, Pascual, cuya voz a partir de ahora ya no tendrá incidencia en la planificación deportiva del Barça de cara a la próxima temporada, se centra en terminar su segunda etapa de la mejor manera posible en los ‘play-off’ de la Liga Endesa. Por ello, pidió a la afición del Palau Blaugrana que acompañe al equipo con la “madurez increíble” que ha demostrado a lo largo de la temporada. “Nunca podré estar suficientemente agradecido a lo que me da el Palau”, puntualizó el todavía técnico azulgrana, quien no ha descartado regresar en un futuro al club de su vida, con el que conquistó una Euroliga, cuatro títulos de Liga ACB, cuatro de Supercopa y una Copa del Rey.