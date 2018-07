Dani Alves: "Si ganamos, es por los árbitros; si perdemos, por un fin de ciclo"

El lateral barcelonista Dani Alves ha ensalzado el carácter, garra y acierto de su compatriota Diego Costa, contra quien este martes se medirá en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque ha destacado por encima de todo al Atlético de Madrid, por su potencial. Alves cree que uno de los cometidos del Barcelona será frenar a Diego Costa, pero cree que la eliminatoria "va más allá de Diego Costa; él marca la diferencia en el Atlético, pero el Atlético es más que Diego Costa".

"El Atlético propone una intensidad de juego muy difícil y es esto lo que hay que contrarrestar, aunque también habrá que tener la mirada puesta en Diego Costa", ha señalado en la conferencia de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

Alves ha destacado que al Barcelona le "mueven los grandes desafíos", al destacar la eliminatoria que ha enfrentado a culés y colchoneros, aunque no he evitado bromear sobre el exbarcelonista Luis Figo "por las bolas calientes" en el sorteo que le ha deparado al Barça este choque.

Ha rechazado el lateral azulgrana que en el vestuario del equipo catalán se puedan motivar con las críticas que recibe acerca de si el Barça se ha beneficiado por algunas decisiones arbitrales. "No nos podemos motivar con frases sobre ayudas", ha señalado.

"Pero esto ya se ha convertido en una costumbre; es como vestirte de corto para trabajar. Ha formado parte de lo cotidiano: Si ganamos, es por los árbitros y, si perdemos, es por el ciclo que se ha acabado. No hay un punto de equilibrio. Esto no nos puede afectar ni para lo bueno ni para lo malo. En el Barça estamos por encima. El Barça aún tiene que ofrecer mucho, al fútbol, por sus argumentos, no por lo que digan", ha argumentado.

El jugador ha dicho que para la eliminatoria contra el Atlético no se puede considerar los tres choques anteriores (tres empates), porque "ahora jugamos otra competición". "No podemos mirar mucho hacia atrás. Fueron otro partidos en otras competiciones. Ahora se proponen cosas diferentes y todas válidas. Ahora toda dar un paso adelante, y hay que conseguir un gran resultado aquí, porque la eliminatoria se decidirá en Madrid", ha señalado.

Alves ha apuntado a cuatro jugadores, a los que también ha ensalzado: ha asegurado que del Atlético de Madrid se quedaría con Diego Costa "porque me gustan los jugadores que trabajan", que es "injusto que Xavi o Iniesta no tengan un 'Balón de Oro'", y que a Neymar "le empezaron a caer palos cuando arrancó su polémica (cuando fue denunciado su contrato)".

Finalmente, el jugador brasileño ha defendido que quiera decir la verdad en todo momento, como cuando criticó a la afición azulgrana de no animar o acudir al Camp Nou. "Si nos gusta salir a celebrar títulos, hay que colaborar", ha destacado. "La gente no está acostumbrada a escuchar la verdad. Mi exigencia fue porque la gente estaba dejando de acudir al Camp Nou. Cuando hay conexión, el resultado ha sido bueno", ha concluido.