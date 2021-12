Paz Padilla la lía con su explicación de la vacuna: "Te meten la 'spider'. No sirven para nada"

LEER MÁS Restricciones en Nochevieja: Estas son las medidas en cada comunidad

Paz Padilla y María del Monte se han convertido en el centro de la conversación en Twitter tras un directo en el que han comentado la situación de la pandemia junto a Anne Igartiburu.

Ambas se encuentran confinadas tras dar positivo en Covid y han aprovechado para realizar un directo en Instagram. En un momento dado, María del Monte se preguntaba el por qué de su positivo si ya había recibido las dos vacunas. Ante eso, Padilla ha ofrecido una explicación que ha generado multitud de comentarios en redes sociales: "Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la 'spider', que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de 'Luham', y el bicho ha mutado y ahora tenemos la 'oritrón'. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la 'spider', que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres,el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta".

Anne ha intentado encauzar la conversación pero Padilla ha proseguido en este caso con la situación de África: "Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca ya con covid. Así que se piensa que este es el final del covid".

La presentadora ha reconocido que son unas navidades muy tristes ya que su positivo le obligó a cenar sola en Nochebuena: "Ahora ya con ómicron no es grave, pero claro la gente con el pasaporte covid ha ido infectando de covid a todo el mundo. Yo estoy limpia, me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos", finalizó.