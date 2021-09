Margarita del Val considera que habrá una sexta ola "cuando llegue el frío"

Con un ritmo de vacunación cada vez más rápido y después de que España lograra el hito de inmunizar al 70% de su población en ocho meses, muchos ciudadanos se preguntan cuál es el futuro que depara al coronavirus o, al menos, cómo afectará a nuestra vida después de más de un año después del inicio de la pandemia.

Esta es una de las preguntas que este jueves se planteó a Margarita del Val, investigadora del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, en una entrevista en 'Al Rojo Vivo'. Ella respondía que no hay que bajar la guardia porque "con la llegada del otoño y el fresco, se producirá en España una sexta ola". "En cuanto entre un poco de fresco por las noches, vamos a empezar a meternos en interiores y llegará una nueva a finales de septiembre. Será como con el fin del verano pasado o con la gripe A", ha detallado.

Sin embargo, no hay que ser pesimista con estas expectativas porque también ha indicado que debido al alto porcentaje de población vacunada, cada vez más casos de coronavirus serán asintomáticos. "Muchas personas podrán contagiarse pero no lo sabrán y no se diagnosticarán", ha manifestado. Además, también ha apuntado que "la mortalidad de esta nueva ola será menor que durante este verano".

¿Cómo se debe analizar el impacto del coronavirus?

En este sentido, ha considerado que la incidencia acumulada y los nuevos contagiados "ya no son indicativos" de la situación pandémica debido al alto número de pacientes asintomáticos, sino que hay que fijarse en la cifra de fallecimientos y hospitalizaciones.