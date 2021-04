Fernando Simón explica que la variante británica "nos puede estar favoreciendo" al ocupar el sitio de la brasileña y sudafricana

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que la variante británica del coronavirus es la que circula en España, por lo que ahora la atención está centrada en las variantes sudafricana y la brasileña.

"Ya es nuestra variante", ha asegurado Simón en referencia a la variante británica que es la que tiene más presencia en España y en Europa. Por ese motivo, "las que nos pueden interesar más y preocupar son la sudafricana y brasileña", ha insistido. En este sentido, ha señalado que la variante británica "no está dejando espacio" al resto, por lo que puede estar favoreciendo en cierta medida la transmisión ya que parece que las vacunas disponibles no son tan eficaces frente a las otras variantes. De las cuatro vacunas disponibles, una de ellas no es tan eficaz contra estas variantes y en las otras se ha observado casos marginales de menos efectividad, ha asegurado.

Astrazeneca a mayores de 65 "en breve"

Respecto a las vacunas, Simón ha asegurado que no se debería tener "ningún problema" a la hora de absorber el número de dosis que van llegado a España y, por tanto, sigue adelante el objetivo del 70% de la población adulta vacunada en verano. Además, ha informado que "es muy posible que en poco tiempo se pueda vacunar con AstraZeneca a personas mayores de 65 años porque la evidencia es cada vez mayor, pero estamos a la espera del informe". Finalmente, Simón ha reconocido ser partidario de la liberación de las patentes en las vacunas, una vez que las empresas han obtenido un cierto beneficio.