INFORMATIVOS

Boletín de noticias de Onda Cero del 31 de agosto de 2021 a las 18:00

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha insistido en que el Ejecutivo de Pere Aragonès no contempla que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no acuda a la mesa de diálogo y ha asegurado que todavía no hay un orden del día cerrado para este encuentro