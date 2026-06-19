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La flexibilidad horaria se consolida como una de las principales demandas en el self storage

En una sociedad marcada por los horarios cambiantes, el teletrabajo y una mayor movilidad, los usuarios valoran cada vez más poder acceder a sus espacios de almacenamiento cuando lo necesitan. El acceso 24 horas se ha convertido en uno de los servicios más demandados dentro del sector del self storage.

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Madrid |

La flexibilidad horaria se consolida como una de las principales demandas en el self storage
La flexibilidad horaria se consolida como una de las principales demandas en el self storage | Globalbox.com

La forma de trabajar y organizar el tiempo ha cambiado de manera significativa durante los últimos años. Jornadas flexibles, teletrabajo y una actividad cada vez más dinámica han modificado también la relación de los ciudadanos con los servicios que utilizan diariamente.

En este contexto, el acceso 24 horas se ha convertido en una de las características más valoradas por los usuarios de self storage.

Poder acceder a un trastero en cualquier momento del día o de la noche permite adaptar el almacenamiento a las necesidades reales de cada persona, sin depender de horarios comerciales.

Esta tendencia también beneficia a autónomos y pequeñas empresas que necesitan gestionar materiales, herramientas o stock con mayor libertad operativa. Más información en este artículo sobre self storage para autónomos y pymes.

La autonomía gana peso entre los usuarios

La demanda de servicios disponibles en cualquier momento responde a una realidad cada vez más habitual. Tanto particulares como profesionales buscan soluciones que se adapten a su ritmo de vida y no al revés. En el caso del self storage, la posibilidad de acceder al espacio de almacenamiento cuando surge una necesidad concreta aporta una flexibilidad muy valorada.

Globalbox ha incorporado este modelo en algunos de sus centros de la Comunidad de Madrid, combinando acceso permanente, tecnología de control mediante aplicación móvil y sistemas avanzados de seguridad. Más detalles sobre estas soluciones pueden consultarse en su análisis sobre tecnología y seguridad en self storage.

La combinación de disponibilidad, tecnología y seguridad ha convertido el acceso 24 horas en uno de los factores que más influyen en la elección de un trastero, especialmente entre quienes necesitan organizar su actividad sin depender de horarios fijos.

Más información en www.globalbox.es.

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