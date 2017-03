Simeone: "El fútbol no tiene horarios, si me viene una idea en el cine la anoto"

24 HORAS AL DÍA PREPARANDO PARTIDOS: En su entrevista con De la Morena, Diego Pablo Simeone reconoce que para él ser entrenador "es algo que me hace trabajar las 24 horas del día". De hecho, confiesa que "si estoy en el cine y me viene una idea de cómo atacar o defener, la apunto y busco la forma de decírsela a los chicos".

RETO IMPORTANTE DE ESTA TEMPORADA: el entrenador argentino no se conforma con lo vivido hasta fecha. Por eso, dice que en este tramo final de año "tengo un desafío por delante que cada día más emocionante". Reconoce que "la final de la Champions nos golpeó, pero este equipo ha sabido superarse y está ahí compitiendo como siempre, algo que a lo mejor no hubiesen sabido hacer otros equipos".

SU RELACIÓN CON FERNANDO TORRES: Simeone recuerda que "yo fui el que volví a traer a Fernando Torres a este Atlético porque necisitábamos sus condiciones futbolísticas" y sobre el polémico momento ante el Leverkusen en el que no le sacó al campo después de tenerle casi toda una parte calentando dice que "entiendo que pueda enfadar, pero no voy a hacer algo por contentar que no vea que tengo que hacerlo". Aunque deja claro que "Fernando es un símbolo y un ídolo del club y siempre lo va a ser porque se lo ha ganado".

SIMEONE TRAS LOS PARTIDOS: "Llego a casa con mucha adrenalina y me cuesta mucho dormir". Además, cuenta que "mi humor depende mucho de los resultados. Me enfado cuando pierden y estoy muy contento cuando ganan".

TRATO CON GRIEZMANN: Simeone subraya que a "Antoine Griezmann hay que hablarlo poco y tiene mucha rapidez para entender lo que necesita el equipo".