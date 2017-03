Piqué: "No me gusta lo que se mueve en el palco del Real Madrid: imputaciones a Messi y Neymar, nada a Cristiano..."

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

El central de la Selección española y del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha vuelto a ser protagonista del pospartido de la Selección por sus explosivas declaraciones dirigidas contra el Real Madrid. Al ser preguntado por la posibilidad de trabajar en el Real Madrid, el zaguero ha descartado esta opción ya que "no me gustan los valores que se transmiten allí". El azulgrana se refería con estas palabras a personas como "las que imputaron a Neymar y Messi y que no hicieron nada con Cristiano" que acuden al palco de Chamartín y "se sientan al lado de Florentino".