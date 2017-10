Anabel Medina: "Será importante tener comunicación con las jugadoras y hacer piña en el equipo"

Estando en activo como jugadora de dobles, Anabel Medina ha asumido la capitanía de Copa Federación para hacer frente a las dos próximas eliminatorias. Medina asegura que "aunque esté en activo no seré jugadora-capitana". Además, explica que "pierdo dinero al aceptar este trabajo pero no es cuestión de eso, no lo dudé en ningún momento". Sobre su antecesora cuenta que "me ha felicitado con un mensaje muy cariñoso".

Respecto a su trabajo como capitana cuenta en El Transistor que "el seguimiento de las jugadoras será fundamental" y añade que "una buena comunicación con ellas es muy importante, estaremos en todos los torneos previos a las eliminatorias de Copa Federación". La nueva capitana cree que "tenemos dos jugadoras clave como Garbiñe y Carla Suárez, pero además tenistas con experiencia en Copa Federación, será clave hacer una buena piña en el equipo".

En este tipo de competiciones el calendario individual de cada jugadora es un problema para la elección de la capitana. Anabel Medina cuenta que "no es sencillo tomar ciertas decisiones en esos momentos". En el caso de Garbiñe Muguruza explica que "hablaré con ella cuando termines los siguientes torneos en los que se juega el número uno".