Amadeo Salvo: "No me llevé nada por vender el Valencia a Lim, mi empresa es cinco veces más grande"

El expresidente del Valencia, Amadeo Salvo, desmiente en El Transistor que fuese él el que recomendase la venta del Valencia a Peter Lim. Reconoce que "su oferta era la mejor" y explica cómo fue todo el proceso real de venta. Deja claro que "nunca he vivido del Valencia, sólo cobré un sueldo de 147.000 euros porque tuve que dejar seis meses mi empresa, en la que por cierto ganaba bastante más dinero". Además, comenta que "cuando se firmó la venta, yo no intuía que iba a pasar con Lim lo que está sucediendo ahora".

En su intervención en Onda Cero, cuenta cómo se planificó en 2014 la llegada de Nuno. Al parecer en ese momento tenían apalabrada la continuidad de Pizzi, que no pudo producirse, ya que Lim llegó a poner como condición antes de comprar que Nuno tenía que ser el entrenador. De hecho, explica que llegó a decirle a Lim que si no seguía Pizzi que él se iría también, a lo que multimillonario le dijo que "si te vas, yo no compro el Valencia". Sin embargo, subraya que "un entrenador era mucho menos importante que el futuro del club" y que aceptaron porque "el Valencia no tenía una solución mucho mejor".

Amadeo Salvo descarta la posibilidad de volver al Valencia, ya que "las segundas partes nunca fueron buenas", aunque sí que expresa cuál es en su opinión la mejor solución para el actual Valencia que pasa por "tener un director general que conozca la casa y por idear una estructura deportiva de primer nivel que pueden crear perfectamete Ayala y Rufete".