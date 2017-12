El Debate de los Jueves: ¿Crees que el Mundial de Clubes es un título importante?

EN EL TRANSISTOR

El Real Madrid disputa estos días el Mundial de Clubes, un título que para disputarlo siendo europeo tienes que ganar la Champions. Sin embargo, ganarlo parece que no es tan importante dado el nivel inferior de los rivales. Por eso, preguntamos a los oyentes si el Mundial de Clubes es un título importante. David Alonso y Edu Pidal defienden el 'SÍ', mientras que Roberto Gómez y Alfredo Martínez defiende el 'NO'.