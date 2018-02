Una joven sevillana denuncia amenazas de un hombre que cogió su número de una página de anuncios

"Acaba de pasarme esto. Un tío me habla diciéndome que tiene un vídeo íntimo mío que un amigo suyo me ha grabado sin consentimiento y amenaza con publicarlo. Se que es mentira y he encontrado que a más gente le ha hecho lo mismo. Su número es este +34 692434162 Por favor DIFUSIÓN", es el mensaje de Celia denunciando los hechos y pidiendo ayuda para que este hombre no siga haciendo lo mismo a más mujeres.