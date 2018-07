Teresa Rodríguez: "Necesitamos que los andaluces nos vean como una fuerza andaluza, no como una mera sucursal de una fuerza política nacional"

DECLARACIONES EN MÁS DE UNO

La coordinadora de Podemos Andalucía y portavoz en el Parlamento, Teresa Rodríguez, habla de las primaria de Podemos en Andalucía y afirma que "que no se dé por entendido quién va a ganar. Entre otras cosas, porque las primarias van a tener, por ejemplo, 10 veces más participación que las primarias de Ciudadanos en Andalucía. "Queremos ser Andalucía en Podemos, no Podemos en Andalucía. No se nos puede ver como una mera sucursal de una fuerza política nacional", asegura.