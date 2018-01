Inés Arrimadas tras salir escoltada del Parlament: "Siento una enorme pena de ver a Cataluña rota por la mitad"

ENTREVISTA EN LA BRÚJULA

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, cuya formación ha sido la más votada, lamenta en La Brújula los insultos que ha recibido a la salida del Parlament. Asegura que "siento una enorme pena porque se ha roto la sociedad catalana", algo que "me lleva a pensar sobre lo que ha sucedido en la sociedad catalana en los últimos años". Además, cuenta que "nos han ofrecido salir por la puerta de atrás pero no hemos querido, porque hemos ganado las elecciones y no hemos hecho nada malo".