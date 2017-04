Una mujer es increpada por lavarse el pelo en un paraje natural

En la mesa de redacción

Carlos se encontraba en el torrente natural Es Freu, en la sierra de Tramuntana de Mallorca, cuando vio a una mujer con intenciones de lavarse el pelo en el torrente. Carlos alega que antes de que abriese uno de los botes le avisó de que “en este lugar no se podía usar jabón. Me dio las gracias pero parecía enfadada”. Más tarde volvió y cazó cómo la mujer se lavaba el pelo con “suavizante, acondicionador”, etc. Al no tener cobertura decidió grabar un vídeo para publicarlo y ya lleva más de 100.000 reproducciones.