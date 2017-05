Iván Muñoz: "Al llegar a la cima mi madre me dijo que creía que no iba a subir"

En la mesa de redacción

Hablamos con Iván Muñoz, el protagonista del famoso vídeo en el que una madre 'anima' a su hijo mientras éste sube en bici el Angliru. Confiesa que después de los 'ánimos' de su madre alcanzó la cima, donde “al llegar me dijo que creía que no iba a subir, que estaba orgullosa, pero que ella hubiese preferido que hubiese acabado ahí, en la curva”. Sobre la fama que ha alcanzado su vídeo explica: "No me lo esperaba para nada, pero al final todo el mundo se ha sentido muy identificado".