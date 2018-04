"Los Lobos" de 'Boom': "Sería una tortura no llevarnos bien"

"Todos habíamos pasado por 'Saber y Ganar' y entre nosotros nos conocíamos, pero no nos juntamos hasta 'Boom'". Con estas palabras nos explican cómo se reunieron para formar el grupo. Un cuarteto que es favorito para ganar el bote del programa 'Boom' de Antena3. Les hemos preguntado cómo sería ganarlo, aunque ellos nos dicen que "vamos programa a programa". Para ello nos explican que "no nos hemos repartido temas, aunque nos dejamos guiar por la intuición del que más controla". Sobre la relación entre los cuatro, aclaran que "sería una tortura no llevarnos bien".