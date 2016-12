Marta Robles dixit

He visto y lo he comprobado en el día a día que nuestra Marta es una extraordinaria profesional de amplio calado y que ha sabido cincelar con orfebrería fina, cada vez más precisa, en el ejercicio de superar obstáculos, inconvenientes o circunstancias que han ido marcando el devenir de su vida.

Esta semana sale con luz propia el libro de Marta Robles “Haz lo que temas”. Puede tratarse de un manual para superar la inseguridad, o, quizás convivir con ella y no sufrir. Es un territorio muy específico en el que se dan todo tipo de situaciones, la educación, la cultura familiar, la inclinación personal por falta o exceso de protección o bien el conjunto de apartados fronterizos entre los celos, la envidia o la falta de autoestima.

He acompasado mi vida profesional, no clínica, en el ámbito de la comunicación al devenir de la autora de esta reflexión sobre la inseguridad en primera persona. He visto y lo he comprobado en el día a día que nuestra Marta es una extraordinaria profesional de amplio calado y que ha sabido cincelar con orfebrería fina, cada vez más precisa, en el ejercicio de superar obstáculos, inconvenientes o circunstancias que han ido marcando el devenir de su vida.

Recuerdo que cuando aún no estaba construida en su personalidad con la fortaleza y consistencia que nos dispensa ahora, en un paseo por la Gran Vía entre su programa de radio y el mío en la Cadena Ser, me sorprendió su enorme amor, respeto, afecto, amistad y complicidad con su madre. Hay muchos mimbres en su vertebración personal, pero sobre cualquier otra cosa, constituyen el rechazo del yo ideal para centrarse en el yo real. Porque lejos de tolerar sus inseguridades ni dedicarse a construir un personaje alternativo ella nos invita con su experiencia propia a superar la inseguridad. Seguro.