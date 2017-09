El rifirrafe entre Assange y Pérez-Reverte por la independencia de Cataluña: "Eres un perfecto idiota"

Todo ha empezado cuando Assange publicaba un tuit en el que defendía el derecho de la autodeterminación de Cataluña y adjuntaba una foto de los tanques en la plaza de Tiananmén con la que se refería a España: "España, esto no funcionará en Cataluña. El pueblo catalán tiene derecho a la autodeterminación. Los arrestos sólo los unifican y fortalecen". Posteriormente, el fundador de Wikileaks publicaba este mismo tuit en catalán.

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

Poco después, Pérez - Reverte le contestaba tachándoles de "perfecto idiota" y acusándole de ignorar la historia de España y Cataluña.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017

We do not all make our experience of living in toilets, embassies and enclosed places, as you do, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

El fundador de Wikileaks replicó al escritor, con unas duras acusaciones. Le acusó de de usar insultos "plagiados de las paredes de los baños", a lo que Pérez-Reverte respondió refiriéndose a los cinco años que Assange lleva recluido en la embajada de Ecuador en Londres.El rifirrafe ha generado miles de retuits y comentarios de apoyo y crítica hacia ambos.