Pablo Ráez: "Dan ganas de tirar la toalla, pero no me rindo, sigo y seguiré luchando hasta que llegue mi día"

NUEVO POST EN SU CUENTA DE FACEBOOK

El joven marbellí con leucemia ha explicado que su situación, después del trasplante de médula, no es tan buena como debería. "Admito que es un momento duro, dan ganas de tirar la toalla, de dejar de sufrir, de descansar de una vez... pero no me rindo, sigo y seguiré luchando día tras día hasta que llegue mi día, sea mañana o en 70 años".