Muere Pablo Ráez, el joven enfermo de leucemia que disparó las donaciones de médula

Pablo Ráez, el joven de Marbella (Málaga) enfermo de leucemia que revolucionó las redes sociales con sus mensajes a favor de la donación de médula ósea, ha fallecido después de que sufriera un rechazo al trasplante al que fue sometido el pasado mes de diciembre, según ha informado Diario Sur.

Hace un mes explicaba en un post en Facebook que su situación médica no era tan buena como querría: "Sigo teniendo anemia, las plaquetas muy bajas, las defensas muy bajas y no produzco por mí mismo. Por consecuencia a esto, he recibido siete días de una quimioterapia que recibe el nombre de hipometilante. Va pinchada en el brazo o en la pierna y es subcutánea".

Pablo Ráez en una de sus publicaciones / Facebook Pablo Ráez

Los mensajes de Ráez, en los que comentaba siempre sus avances y retrocesos en su canal de Facebook, animaron a la gente a donar médula, sangre y plaquetas. De hecho, con la publicación de su carta 'Siempre fuerte. Siempre', en Facebook e Instagram a mediados de agosto, la historia de Pablo Ráez se extendió por las redes sociales. Gracias a esa campaña de apoyo y concienciación los nuevos inscritos como donantes de médula ósea durante agosto en la provincia de Málaga aumentaron más de un 1.000% con respecto al mes anterior, pasando de las 91 personas que acudieron a los centros a inscribirse en el registro en julio a los 1.002 nuevos inscritos en agosto.

En uno de sus últimos mensajes, Ráez pedía disfrutar al máximo cada día: "Disfrutemos cada día que es único, de verdad, empiezo a valorar las cosas de una manera increíble y de verdad que la vida sabe mejor así. Amad todo lo que forme parte de la vida, disfrutad de todo lo que forme parte de la vida, no os arrepentiréis. Seguimos en el camino y cargado de fuerza!".

Pablo Ráez recibe el alta tras 38 días / Facebook Pablo Ráez

Ráez siempre se mostró positivo, al menos en sus publicaciones. A principios de enero decía en un post que "cada día es un un día increíble lleno de cosas buenas, y obstáculos que superar pero eso es la vida, dar el máximo de ti cada día". Su filosofía sobre las donaciones eran clara: "No donas por Pablo Ráez donas por la vida, por un mundo mas solidario. Donas por las miles de personas que la necesitan. Despierta".