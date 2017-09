Juana Rivas: "Francesco estuvo dándome golpes e insultándome sin dejarme dormir"

Juana Rivas relata el día a día de su relación con Juana Rivas y cómo fue el infierno que vivió la noche en la que se produjo la denuncia. Su entonces marido estuvo pegando sin cesar a Juana desde las cinco de la mañana hasta la hora de abrir la tienda.

"Franceso estuvo dándome golpes e insultándome hasta la hora de abrir la tienda. Yo ya estaba cansada, me dormía, entonces me sentaba en una silla, la volcaba y me daba bofetones. Me tumbaba en la cama y me daba en la espalda hasta que me caía al suelo" explica Juana.

En un momento de forcejeo consiguió escapar a la tienda y fue entonces cuando una amiga la vio y la acompañó al hospital. "Al principio no quería decir nada al médico, pero fue el quien dijo que había sido mi pareja", afirma la exmujer de Francesco. Fue en ese momento cuando el médico se dio cuenta de la gravedad del asunto y llamó a la policía.

Pero Juana no quería denunciar, tal y como declara: "me impedía denunciar la culpabilidad de que es el padre de mi hijo". Aún así se subió al coche de policía y la llevaron a un centro de la mujer donde terminó denunciando el maltrato de su pareja.