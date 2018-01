Identifican un marcador que duplica el riesgo de muerte por cáncer de mama

El estudio, que se publica en la revista 'The Journal of the National Cancer Institute', también muestra que el mayor riesgo de muerte a largo plazo, tras un seguimiento de 25 años, es independiente de otros marcadores tumorales conocidos y también es válido para otros subtipos de este tumor como el luminal A, que generalmente tiene un buen pronóstico.

La forma más común de cáncer de mama es el que presenta receptor de estrógeno positivo, llamado cáncer de mama hormonosensible, dado que el tumor necesita esta hormona femenina para crecer.

Las mujeres que desarrollan este tipo de tumor tienen un riesgo residual de morir a largo plazo por la enfermedad. Y también se sabe que el receptor de estrógeno puede cambiar cuando se disemina el tumor, lo que también afecta a la supervivencia.

Sin embargo, no se sabe por qué pero una posible explicación es que hay células tumorales en un mismo tumor con diferentes grados de expresión del receptor de estrógeno, lo que se conoce como heterogeneidad intratumoral.

En el presente estudio, trataron de descubrir si las pacientes con cáncer de mama con alta heterogeneidad del receptor de estrógeno en su tumor tenían una mayor mortalidad a largo plazo, para lo que hicieron un seguimiento de 593 pacientes que habían sido tratadas con tamoxifeno o con terapia sistémica después de la cirugía. En todos los casos el tumor se diagnosticó en la etapa posmenopáusica.

De este modo, ha explicado Linda Lindström, una de las autoras, el estudio muestra que los pacientes con alta heterogeneidad intratumoral del receptor de estrógeno tenían el doble de probabilidades de morir durante los 25 años siguientes al diagnóstico. "Y esto fue independiente de si habían recibido o no tamoxifeno y presentaban otros marcadores tumorales conocidos", ha apuntado.

Los investigadores también descubrieron que el mayor riesgo de muerte para pacientes con alta heterogeneidad intratumoral también se aplica a pacientes con cáncer de mama luminal A, un subtipo de cáncer de mama positivo para receptores de estrógenos que se considera que tiene un buen pronóstico.

"Esto es interesante dado que los pacientes con subtipo de cáncer de mama luminal A generalmente se cree que tienen un buen pronóstico. Creemos que si se validan, estos nuevos hallazgos deberían ser utilizables en el futuro cercano", ha reconocido.