La DGT considera endurecer las penas con hasta nueve años de cárcel por abandono tras causar un accidente

A las preguntas antes de la reunión de la Comisión Regional de Tráfico y Seguridad Vial, Serrano se ha referido a la toma en consideración en el Congreso de la proposición de ley de reforma del Código Penal presentada por el PP para agravar las penas en materia de imprudencia en la conducción y por el abandono del lugar del accidente.

La reforma persigue perfeccionar y mejorar la definición de las imprudencias graves y muy graves y aumentar su castigo, de forma que se considerará siempre imprudencia grave la que se cometa por exceso de velocidad o consumo de alcohol o drogas.

Y también insta a que la muerte de varios ciclistas o peatones pase de estar penada con hasta cuatro años de prisión y se introduzca el delito de abandono del lugar del accidente cuando previsiblemente existan víctimas graves o fallecidos.

Serrano ha explicado que se trata de un asunto "muy avanzado" y sobre el que existe un "consenso muy amplio", y ha resaltado que es "una medida absolutamente justa y necesaria" porque "no podemos permitir" que "salga gratis" marcharse de un accidente o conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y causar un perjuicio grave a ciclistas o peatones, que son "los colectivos más vulnerables", ha precisado.

Se trata, ha añadido, de que en España haya una legislación "cada vez más justa y más acorde" con sus circunstancias y su climatología, que propicia que cada fin de semana haya casi tres millones de ciclistas circulando por las carreteras.

No obstante, ha indicado que los problemas "no solamente tienen una sola causa y un solo remedio" y ha aludido a las alrededor de 140 rutas seguras para ciclistas, con más de 4.000 kilómetros, que se han puesto en marcha en julio, y desde ese momento no se ha producido en ellas ningún fallecimiento.

"Por tanto, a las reformas legislativas para endurecer las penas por este tipo de situaciones hay que añadir las tareas de vigilancia y control" que realizan las agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil y los helicópteros de la DGT, así como la "magnífica labor de prevención" de las policías locales, ha puntualizado.