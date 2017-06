Aumentan las consultas por alergia a los alimentos como los frutos secos, según un estudio

En concreto, en comparación con el informe anterior, 'Alergológica 2005', la alergia a los alimentos ha pasado de un 7 a un 10 por ciento en el último informe, un dato que comparado con el resto de los incluidos en el estudio no es muy elevado, pues ocupa el cuarto puesto de la clasificación en las consultas al especialista. En cabeza se encuentra la rinoconjuntivitis, por la que se consulta en el 62 por ciento de los casos, seguido del asma (23,4%) y la alergia a los medicamentos (17,7%).

En líneas generales, las alergias suponen un problema porque afectan a la vida cotidiana de quienes las padecen, tanto en adultos (absentismo laboral, bajas, etc.) como en los niños, ya que estos al no descansar no rinden después en el colegio y, por lo tanto, hace que se produzcan bajas escolares, ha explicado el presidente de SEAIC (2006-2010), Tomás Chivato.

Un dato positivo que también se ha recogido en este informe es que el consumo de tabaco por parte de los alérgicos ha descendido, pasando de un 56 por ciento en Alergológica 1992 a un 70 por ciento de no fumadores en 2015, "una situación que podría reflejar el efecto de las medidas administrativas encaminadas a prohibir el consumo de tabaco en lugares públicos", ha añadido el doctor Chivato.

Por otro lado, el estudio ha incluido el 'mapa alergológico', donde se ha evidenciado que, en torno al 75-80 por ciento de los casos, el paciente ha sido atendido en la sanidad pública; y que la prueba diagnóstica cutánea intraepidérmica sigue siendo la más realizada a nivel nacional (la "del brazo").

El Informe Alergológica 2015 además de incluir los datos epidemiológicos y el mapa alergológico, también ha recalcado la realidad de las alergias en la farmacia comunitaria a través de un estudio realizado por la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC), con el objetivo de conocer cuántas solicitudes o consulta de información se realizan y qué tipos de consultas informativas se realizan sobre las patologías alérgicas.

Así, se ha podido demostrar, tal y como ha expuesto la vicepresidenta de SEFAC, Ana Molinero, que el tipo de alergia más consultada en la farmacia ha sido la rinitis/conjuntivitis (43%), seguido de la dermatitis atópica (con más del 10 por ciento) y el asma (10%).

Además, el estudio ha destacado que el farmacéutico, más que derivar, ha aconsejado al paciente acudir al alergólogo en un 74 por ciento de los casos, aunque es el médico de Atención Primaria (18%) quien tiene que tomar esta decisión. Por último, el 93 por ciento de los farmacéuticos considera interesante contar con protocolos de actuación en alergia, pero solo un 34 por ciento dispone de protocolos en dispensación e indicación.