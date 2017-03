Al menos dos muertos en el ataque terrorista frente al Parlamento de Londres, según medios locales

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no se ha visto "involucrada" en el incidente, según ha confirmado un portavoz del Gobierno británico. Un portavoz de Downing Street ha rehusado indicar dónde estaba la líder conservadora en el momento en que se ha producido el ataque, que ocurrió horas después de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes.

Un policía ha sido apuñalado este miércoles ante el Parlamento británico y el atacante "ha sido disparado" por las fuerzas del orden, según ha dicho el líder de la Cámara de los Comunes, el diputado conservador David Lidington.

El incidente ha ocurrido después de que se celebrase la sesión semanal de preguntas a la primera ministra británica, Theresa May, en la Cámara de los Comunes.

Ségun ha dicho a Efe una testigo que está dentro del Parlamento, la Policía les indicó que nadie puede salir del edificio tras producirse, al parecer, un tiroteo.

"Lo que puedo decirle a la Cámara es que ha habido un incidente grave", ha explicado Lidington a los diputados, que todavía están reunidos en la Cámara Baja, que ha suspendido temporalmente las sesiones.

"Parece que un agente de policía fue apuñalado, y que el supuesto atacante fue disparado por la Policía armada", añadió.

"Una ambulancia aérea está actualmente atendiendo en el lugar a las víctimas. También hay información de que se han producido más incidentes violentos cerca del Palacio de Westminster", explicó el líder de los Comunes.

Agregó que no podía aportar más información hasta que la Policía pueda confirmar lo ocurrido.

Fuentes de la residencia oficial de Downing Street no han podido decir si May estaba dentro del Palacio de Westminster cuando se produjo el incidente.

El vicepresidente del Parlamento ha anunciado en Twitter que se ha suspendido la sesión en curso.

We were called at approx 2:40pm to reports of an incident at #Westminster Bridge. Being treated as a firearms incident - police on scene