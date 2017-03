May condena el "repulsivo y depravado" atentado ante el Parlamento de Londres

La primera ministra británica, Theresa May , ha condenado el "repulsivo y depravado" atentado perpetrado frente al Parlamento de Londres y anunció que no habrá cambios en el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido.

NO HABRÁ CAMBIOS EN EL NIVEL DE ALERTA

Theresa May / EFE

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha anunciado este miércoles, tras reunirse con su equipo de seguridad, que el nivel de alerta se mantendrá en "grave" pese al "ataque terrorista" perpetrado este miércoles en el Parlamento.

May ha comparecido brevemente ante los medios de comunicación para aclarar el relato de lo que no ha dudado en calificar de "ataque terrorista", si bien ha subrayado que "los detalles completos" no se conocerán hasta que las investigaciones avancen. "Puedo confirmar que se trata de un único atacante que condujo su coche contra los peatones en el puente de Westminster matando a dos personas e hiriendo a varias" y que después "corrió hacia el Parlamento" armado con un cuchillo, ha contado.

Los agentes de Policía encargados de proteger la sede legislativa interceptaron al "terrorista" en la entrada y dispararon contra él hasta matarle, aunque antes logró apuñalar a varios uniformados, uno de los cuales ha fallecido.

"Nuestros corazones y nuestras oraciones son para todos los afectados, para las víctimas y sus familias", ha dicho y ha destacado la "valentía" de las fuerzas de seguridad, "hombres y mujeres excepcionales que una vez más han arriesgado sus vidas para mantenernos a salvo".

May, que se encontraba en el Parlamento cuando se ha producido el ataque y ha tenido que ser evacuada a Downing Street, ha convocado una reunión de urgencia para última hora de la tarde en la que, junto a los expertos, ha decidido mantener el nivel de alerta antiterrorista en "grave".

La jefa de Gobierno ha sostenido que "el objetivo de este ataque no es casual". "El terrorista eligió atacar el corazón de nuestra capital, donde gente de todas las nacionalidades, religiones y culturas se une para celebrar los valores de la libertad y la democracia", ha enfatizado.

En concreto, ha señalado, eligió atacar Westminster, "el Parlamento más antiguo del mundo", que representa "los valores de la democracia, de la libertad, de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho", lo que lo ha convertido en objetivo de quienes pretenden acabar con ellos. "Cualquier intento de derrotar estos valores mediante la violencia y el terror está destinado al fracaso", ha aseverado. "Mañana por la mañana el Parlamento se reunirá como siempre (...) y los londinenses seguirán con sus vidas. Nunca nos rendiremos", ha concluido.