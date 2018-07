Rosell niega que un vídeo desmonte su versión de los hechos ocurridos en el aeropuerto de Gran Canaria

La diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas Victoria Rosell ha negado este miércoles que el vídeo de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Gran Canaria desmonte su versión de los hechos ocurridos en dicho recinto el pasado domingo, cuando tuvo un incidente con un agente de la Guardia Civil.

De esta forma, Rosell negaba que las imágenes de un vídeo, que Antena 3 ha emitido en exclusiva, desmontara su versión, al tiempo que señalaba que este vídeo no lo deberían haberse visionado. "No es cierto que esté prohibido grabar audio en el aeropuerto, está prohibido en la zona de control y yo no estaba en la zona de control. Me ofende profundamente que digan que un vídeo, que tampoco deberían haber visto por Ley Orgánica de Protección de Datos, pero ellos están al margen de la ley porque no hay ningún problema de delito ni de seguridad, que digan que desmontan mi versión cuando han visto un vídeo de la zona de control, del arco por donde yo estoy pasando con el ordenador", apostilló.

La juez en excedencia aseguró, en declaraciones que el contenido de este vídeo "no desmonta" su versión porque "jamás" ha incumplido una ley. "Es absurdo decir que por Ley de Seguridad Aérea no se puede grabar un audio en la zona donde están las colas de embarque, que ahí de muy malos modos se dirigió a mi el Guardia Civil, con ganas de que yo le increpara, cosa que no hice", apuntilló.

En este sentido, mantiene su versión y afirmó que si el Guardia Civil "fuera sincero o su superior hablarían claro" sobre el incidente, insistiendo en que el agente le "chilla y teniendo el carné de diputada, dice que eso no lo vale, dice que es una funda de pasaporte, en fin es bastante chusco ya, y tiene dentro" el DNI. Además, insistió en que esto se produce en la zona de embarque del aeropuerto.

"Estaba perfectamente identificada, me quise identificar más veces. Se llevó mi credencial de diputada, cosa que aquí en el Congreso todo el mundo está de acuerdo que no se puede hacer, porque soy una representante del pueblo canario en el Parlamento y yo jamás he dicho 'no sabe con quien está hablando', entre otras cosas, porque sabía perfectamente con quién estaba hablando", aseguró.

Así, cuestionada si actuará de manera diferente, después de que este sea su segundo incidente en el aeropuerto de Gran Canaria, afirmó que "no" cree que vaya a ir de manera diferente porque, incidió en que "no" ha provocado "ninguno de los dos incidentes".